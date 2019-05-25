نائب يهدد ماجد المصري في "زلزال"

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل زلزال، بخناقة في السوق بين زلزال مع شخص يدعي سيد، وذلك بعد أن تحدث الأخير مع معلم كبير في السن بطريقة غير لائقة، ويكون ربيع هناك في السوق ويعرف مكان محمد حربي كرامة، حيث أصبح يعمل فيه زلزال ومهمته

"رص الفاكهة".

وتتواجد صافية مع عم جبريال لخدمته وتظل معه وهي تبحث عن مكان زلزال، وهدد نائب مجلس الشعب حماه خليل السياح بأنه سيتزوج على ابنته لأنها لم ينجب، وهو ما رفضه خليل وقال له

أن كل الذي هو فيه ومكانه في البرلمان بسبب دعمه له.

ويحاول سيد الهجوم مجددًا على زلزال وهو نائم إلا أنه يستيقظ ويضربه، وفي نهاية يسقط عم جبريال على الأرض.

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والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.