حمادة هلال يبحث عن والدته في "ابن أصول"

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل ابن أصول، بعودة رحمة إلى منزلها بعد ولادتها ويجلس معها كل من نعمة وصولا وشامل وشقيقها ووالدتها، وتبارك نعمة لرحمة على مولودها وتعرف ان نعمة حامل فتبارك لها، وهو الأمر الذي يتعجب منه شقيق رحمة ووالدتهم، وهو أنهم كيف أصبحوا أحبة بعد العداوة التي كانت بينهم .

وتغضب صولا مما يحدث، وتجلس مع خالها شامل، وتقول له أن هذا يعلق هشام بزوجاته أكثر ويبعده عنها وهي تبكي، وعندما يأتي هشام تعاتبه لأنه يسمح لزوجاته أن يعاملانها بطريقة سيئة، وأن رحمة لم تأخذ رأيها في المستشفي عندما كانت تسمي ابنه.

وتطلب منه أن تجهض رحمة جنينها ويطلقها لأنها يست من مستواه،

وأن زواجه منها كان "غلطة"، فيرفض هشام طلبها، فتقول له إما أنا أو نعمة، فيؤكد لها أنه لن يطرد زوجته، ويتفاجئ هشام في الصباح بعدم وجود صولا في المنزل ويبحث لكن لا يجدها.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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