تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بإعتراف "رمضان الورداني" لـ "هوجان" بأن رجل الأعمال "كمال اللباد" وراء مقتل والده, وصدمة "هوجان" بعد علمه.
تدور أحداث الحلقة حول القبض على "هوجان" بعد علم الشرطة بأنه بوجود شخص من أفرادعائلة الوردانية, وذلك بعد إبلاغ "لطفي الحراق" عنهم.
وبعد أن أستقوى "لطفي الحراق" بالمال, يتعدى بالضرب هو و رجالته على صديق عمره "حورس" بعد ان أعترف له بأن الورق الذي يدين "كمال
تنتهي الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "هوجان" بمشادة بعد "نوجه" و "نور" بعد زيارة "نوجه" لمنزل كمال اللباد لمقابلة "هوجان" بعد علمها بأنه يهتم بشقيقها و يوفر له بيت يعيش فيه بعد ان تخلت عنه.
وطلب "كمال اللباد" من هوجان بأن يتخلص من "بهلول" بعد أن ظهر له ليتقاسم معه ماله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..القبض على محمد إمام في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.