بالفيديو..القبض على محمد إمام في "هوجان"

تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بإعتراف "رمضان الورداني" لـ "هوجان" بأن رجل الأعمال "كمال اللباد" وراء مقتل والده, وصدمة "هوجان" بعد علمه.

تدور أحداث الحلقة حول القبض على "هوجان" بعد علم الشرطة بأنه بوجود شخص من أفراد

عائلة الوردانية, وذلك بعد إبلاغ "لطفي الحراق" عنهم.

وبعد أن أستقوى "لطفي الحراق" بالمال, يتعدى بالضرب هو و رجالته على صديق عمره "حورس" بعد ان أعترف له بأن الورق الذي يدين "كمال

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اللباد" أعطاه لـ "هوجان".

تنتهي الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "هوجان" بمشادة بعد "نوجه" و "نور" بعد زيارة "نوجه" لمنزل كمال اللباد لمقابلة "هوجان" بعد علمها بأنه يهتم بشقيقها و يوفر له بيت يعيش فيه بعد ان تخلت عنه.

وطلب "كمال اللباد" من هوجان بأن يتخلص من "بهلول" بعد أن ظهر له ليتقاسم معه ماله.