أحمد صلاح السعدني يكذب في تحقيقات النيابة للمرة الثانية في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ١٩ من مسلسل زي الشمس، بشهادة سيف ضد عمر أنه ضرب فريدة أمام البار ضربًا شديدًا وهربت منه خوفًا منه فقد كان عنيف معها وقتها، وهنا توجه النيابة أسئلة لعمر تتهمه بضرب فريدة، ويرد عمر بكل ذكاء، مبررًا ما فعله أنه كان خارج إرادته فهو رجل شرقي لا يتحمل ما كانت تفعله فريدة وسهرها وشربها لمنتصف

الليل، وتفرج النيابة عنه، وهنا يحذره محاميه من كذباته الكثيرة التي ستعرضه للإتهام فيما بعد.

تفرج النيابة عن سيف فلا يوجد شئ ضده حتى الآن، وجاوب على كل الأسئلة بصدق، ويخبر الظابط حسن أنه سوف يبحث عن فريدة ويعثر عليها، ويذهب لمنزله حاضنًا صورها.

تذهب نور لدكتور فريدة النفسي

وتطلب منه أن يعالجها فهى تشعر بأنها ليست بخير، ويبدأ معها الدكتور بمعالجة مشاكلها النفسية منذ صغرها.

يتشاجر عمر مع مصطفى فهو يغار من تواجده مع أولاده ونور، فيريد عمر أن يرجع لنور ولكنها ترفض رغم أنها ما زالت تحبه، وهنا يتضايق مصطفى من معاملة عمر ويطلب منهم أن يذهب، وهنا تتدخل والدة نور وتقول له أنه في منزله ومع والدته، واي شخص غير راضي عن ذلك فليغادر هو المنزل، قاصدة بكلامها عمر طليق ابنتها فريدة.