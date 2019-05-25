شاهد.. سارة نخلة تهنئ محمد رمضان في عيد ميلاده على طريقة "نمبر وان"

هنأت الفنانة سارة نخلة، الفنان محمد رمضان في عيد ميلاده الـ31، وتمنت له مزيدًا من النجاح والسعادة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت سارة عبر حسابها صورة جمعتها برمضان، ظهرت

فيها وهي ترفع يديها بشعار محمد رمضان الشهير "نمبر وان"، وعلقت قائلة: " كل سنة وانت طيب ويارب سنينك الجاية كلها فرح وسعادة وحبواستقرار و نجاح اكتر واكتر.. اجمل جوزاء".يذكر أن سارة نخلة تخوض موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "حكايتي"، إلي جانب كل من: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، إدوارد ، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.