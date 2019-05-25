كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. اتهام مصطفى شعبان باحراق شقته لسرقة أشقائه "أبو جبل 19" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسلسل "أبو جبل" الحلقة 19 ، بطوله الفنان مصطفى شعبان، أجواءً من الدراما والحزن، والتشويق والاثارة.

وجه رئيس المباحث الاتهام لـ"أبو جبل 19"، الاتهام، باحراق شقتة، والذي نتج عنه اختناق أطفاله، واختفاء الأموال نصيب أشقائه في الميراث.

وأشار رئيس المباحث انه فعل ذلك حتى يهرب بالأموال لعدم اعطاء أشقائه حقهم في الميراث بحجه أن المنزل احترق والنيران التهمت الأموال.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.