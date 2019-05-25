راغب علامة يُحيي سحوراً رمضانياً

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""الخليج 365"" من القاهرة: أحيا الفنان راغب علامة حفلاً لسحور رمضاني ضخم في مصر لصالح إحدى شركات الإتصالات الشهيرة التي تعاقد معها مؤخراً ليكون أحد نجومها في الدعاية والإعلان خلال الفترة المقبلة.

وكرر خلال الحفل تقديم أغنية "اللي باعنا" بناءاً على طلب الجمهور، فيما قدم عدة أغنيات منها "حبيب قلبي"، "مغرم يا ليل"، "شوفتك اتلخبطت"، "سهروني الليل" وغيرها من الأعمال التي تفاعل معها الحضور على مدار نحو ساعة.

وشهد الحفل الذي قدمته الاعلامية سالي عبد السلام حضوراً لمجموعة كبيرة من الوزراء المصريين بجانب شخصيات عامة وفنية منهم اياد نصار، وانجي المقدم.

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