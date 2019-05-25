شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور صديق ندل بامتياز فى مسلسل "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم مسرح مصر محمد أنور بشكل مميز ضمن أحداث مسلسل "طلقة حظ"، بطولة النجم مصطفى خاطر، والذى يعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى، حيث قدم أنور شخصية مختلفة عما قدمه من قبل، وهو دور "عباس" موظف الشهر العقارى، والصديق الندل لصديقه المقرب "عبد الصبور" والذى يجسده مصطفى خاطر، وجاءت الشخصية معبرة وواقعية، لاسيما أن هذه الشخصية متواجدة بالفعل بين الناس، والتى تعتمد على تورط اصدقاءها فى أزمات غير مقصودة .

قدم محمد أنور العديد من الأدوار المميزة خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها الشخصية التى قدمها كضيف شرف فى مسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، ويتمع أنور بخفة ظل، فضلا عن أداءه السهل والذى لا يحتاج إلى مجهود، بالإضافة إلى التنوع التمثيلى والتطور فى الأداء .

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.

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