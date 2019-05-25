شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ19 من زلزال.. محمد رمضان يعمل بسوق الخضار ووفاة سامى عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يومياً طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc، بمشادة كلامية بين "زلزال" محمد رمضان وأحد التجار يدعى المعلم "سيد"، حتى تدخل كبير التجار وصفى الأمر بينهما، كما ذهب " قاسم" محمد سليمان لوالد زوجته "خليل" ليعاتبه عما حصل مع ابنته واستئصال رحمها دون إذنه وهدده بالزواج مرة أخرى لرغبته فى الإنجاب، وغضب "خليل"، ماجد المصرى، وهدده بأنه سيتنازل عن منصبه فى مجلس الشعب.

وتتوالى الأحداث بعرض كبير التجار "منصور" فى سوق الخضار أن يعمل معه "زلزال" محمد رمضان ووافق على الفور، وطلب من أحد التجار أن يجد له مسكنا لينام فيه ويكون قريبا من سوق الخضار، كما رفضت زوجة "زهدى" أحمد صيام أن تقيم "صافيا" حلا شيحا يوما واحدا معهم فى المنزل.

واقتحم التاجر، الذى تشاجر مع "زلزال" محمد رمضان، داخل محل الخضار الذى يعمل فيه "زلزال"، وهو نائم ودافع الأخير عن نفسه وتدخل أحد التجار وأخذ المعلم سيد معه خارج المحل، ويخطط الأخير لخروجه من السوق، واتفق أحد التجار أن يصفى العمل بينهما، بينما أقيمت "صافيا" حلا شيحة فى منزل "عم غوبريال" سامى عبد الحليم، وأتى لهما "أسامة صديق" يوسف عثمان "زلزال"، ليعترف له أنه أخبر "عبد الحليم" زوج "أمل" على علاقتهما قبل زواجهما وغضبت منه صافيا وغوبريال، وطلبا منه أن يغادر المنزل.

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وذهب "ربيع" حسام داغر لـ"زلزال" داخل محل سوق الخضار الذى يعمل فيه محمد رمضان، وأخبره أن "عم غوبريال" مريض، وأكد "زلزال" عليه ألا يخبر أحدا على مكانه.

وتطورت الأحداث بملامح الحمل على "أمل" هنادى مهنى وأبلغت "ربيع" بأنها حامل، بينما وقع "عم غوبريال" على الأرض وذهبت "صافيا"، حلا شيحة للأستاذ زهدى لكى ينقذها ويساعدها للحاق به، وانتهت الحلقة بذهاب "ربيع" حسام داغر لمنزل "غوبريال" ولاقاه ملقى على الأرض.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.