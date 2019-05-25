شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 19.. خطوبة مى عز الدين وأمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الـ19 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يعرض على قناة "الحياة"، بذهاب "كاظم" – أمير المصرى إلى منزل بيسة للتقدم لخطبتها من "مرعى" – حجاج عبد العظيم، وفى نفس الوقت قد أعطى مرعى موعدا لـ"مأمون" – محمد أنور لمقابلته من أجل الحديث عن خطبته لبيسة دون أن تعلم بالأمر.

يطلب مرعى من مأمون الانتظار على القهوة بالحارة، فى حين أن بيسة موافقة على خطبتها من كاظم، ولكن مرعى يطلب منه إحضار والدته "شويكار" – بوسى، والتقدم فى وقت آخر لقراءة الفاتحة، ووافقت شويكار بعد رفضها فى البداية ولكنها اشترطت اصطحاب المأذون معهما وعقد القران مباشرة، رغم أن بيسة تريد خطوبة أولا وبعد فترة يتم عقد القران.

Advertisements

ذهبت شويكار بصحبة ابنها كاظم ووالده أحمد حلاوة وتفاجأوا بعد وصولهم للحارة بأن هناك احتفالات كبيرة وتمت دعوة كل الأهالى وسكان الحارة، وبعد ذلك يصعدوا للمنزل ويتحدث الجميع عن التفاصيل الخاصة بالزفاف، وترفض شويكار إقامتهما فى الفيلا وتؤكد أنهما سيعيشان فى شقة أخرى، ويطلب مرعى أن يكون المأخر 2 أو 3 ملايين جنيه.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.