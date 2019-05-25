شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح سمكة.. ميرنا نور الدين تقدم الشعبى للمرة الثانية مع "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام التالى على التوالى تتمرد الفنانة الشابة ميرنا نور الدين على نفسها، بشخصية وردة، التى تقدمها ضمن أحداث مسلسل "هوجان" بطولة النجم محمد إمام، والذى يعرض حصريا على شاشة قناة الحياة، حيث تقدم "ميرنا" اللون الشعبى بشكل مختلف عما قدمته العام الماضى بشخصية "سمكة" فى مسلسل فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة، والذى عرض رمضان الماضى.

وحرصت ميرنا على تقديم شخصية جديدة تعتمد أحداثها على القرب من الشارع والناس، خاصة أن هذه الشخصية تمر بعدة مراحل من امرأة فقيرة متزوجة من رجل يكبرها فى السن يدعى "بهلول" ويجسده الفنان صلاح عبد الله، إلى إمرة تقع فى حب بطل العمل "هوجان" وتتمنى أن تتزوج منه، فى حين أنها ترثٍ أموالا طائلة تجعلها إمرأة غنية، ولكنها مازالت تحتفظ بشعبيتها التى تربت عليها فى "المولد".

يذكر أن مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.