شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راغب علامة يتألق بحفل سحور أورنج بحضور عدد من الوزراء ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة "اورنج" مصر حفل سحورها السنوى بحضور عدد من الوزراء ومشاهير الفن والرياضة والمجتمع، وأحيا الحفل بفقرة غناء مميزة النجم اللبنانى راغب علامة بطل حملة "غنى مع راغب".

قدم النجم اللبنانى راغب علامة عدد كبير من أغانيه الشهيرة التى استمتع بها الجميع طوال الحفل منها "اللى باعنا، مش بالكلام، نسينى الدنيا، قلبى عشقها، تركنى لحالى، سهرونى الليل، آسف حبيبتى، صدفة، حبيب قلبى يا غالى، مغرم يا ليل، شوفتك اتلخبطت قبل أن يختتم الحفل فى تمام الساعة الثانية صبحا بأغنية اللى باعنا للمرة الثانية بناء على طلب الحضور.

وكان على رأس قائمة الحضور، كل من السفير الفرنسى ستيفان روماتيه ورجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لأورنج مصر، وزراء الاتصالات والمالية، والهجرة والاستثمار والتعاون الدولى، الحاليين.

كما حضر الحفل عدد من وزراء الاتصالات السابقين ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ورئيس شركة مدينة الانتاج الإعلامى أسامة هيكل والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى السابق لشركة المصرية للاتصالات والدكتور عمرو بدوى الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب المصرى ونائب رئيس الاتحاد البرلمان العربى الأفريقى والنائبة مريان عازر والنائب محمد عبد اللطيف والنائبة مى بطران والنائب جون طلعت، وحسن بهنام مدير الغرفة التجارية الفرنسية المصرية، علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.

ومن الوسط الرياضى حضر كل من الكابتن هانى رمزى مدرب منتخب مصر، الكابتن محمد زيدان، اللاعب عمرو وردة، ولاعب الاهلى السابق عادل مصطفى كما حضر كل من الفنان إياد نصار، الفنانة انجى المقدم، الفنانة بسمة، والمخرج عثمان أبو لبن والمنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، وعدد من نجوم برنامج SNL بالعربى منهم نور قدرى، خالد منصور، نانسى صلاح، أحمد سلطان، تونى ماهر، علوى الحسينى، محمود الحسينى.

ومن الإعلاميين والصحفيين حضر كل من أسامة كمال، ياسر أيوب، رامى رضوان، منى عبد الغنى، سهير جودة، رانيا هاشم، دينا سالم مروان قدرى، شيماء حافظ، خالد جواد، باسم كميل، أحمد الطاهرى، فرح على، والإعلامية سالى عبد السلام التى قدمت الحفل.

كانت أورنج قد احتفلت بنجاح حملتها الرمضانية "فرق كبير" لنجم الجيل تامر حسنى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم.