شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى يسخر من أغنية راندا حافظ "ساكتة عليه" فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن من أغنية "ساكتة عليه" فى أحد المشاهد بمسلسل "الواد سيد الشحات"، على الرغم من مرور 10 أعوام على هذه الأغنية، إلا أنها ما زالت تحصد النجاح، التى كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها محمد يحيى ومن توزيع حسن الشافعى. Advertisements مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي. يذكر أن راندا حافظ تستعد لطرح ألبومها الجديد الذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد فهمى يسخر من أغنية راندا حافظ "ساكتة عليه" فى "الواد سيد الشحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.