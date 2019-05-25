"حياة غير مرئية" يحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعلنت منذ قليل جوائز مسابقة "نظرة ما"، بمهرجان كان السينمائي، وهي ثاني أهم مسابقة بالمهرجان بعد المسابقة الرسمية، وقد ترأست لجنة تحكيم هذه المسابقة خلال هذه الدورة، المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وحصد جائزة أفضل فيلم في هذه المسابقة، فيلم "حياة غير مرئية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عنزي.

وجاءت جوائز المسابقة كالتالي:

أفضل فيلم

(THE INVISIBLE LIFE OF EURÍDICE GUSMÃO)

by Karim Aïnouz

جائزة لجنة التحكيم الكبري

(FIRE WILL COME)

by Oliver Laxe

أفضل أداء جماعي

CHIARA MASTROIANNI

for CHAMBRE 212

(ON A MAGICAL NIGHT)

by Christophe Honoré

أفضل مخرج

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KANTEMIR BALAGOV

for BEANPOLE

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

LIBERTÉ

by Albert Serra

JURY’S « COUP DE CŒUR » (Ex-aequo)

(A BROTHER’S LOVE)

by Monia Chokri

THE CLIMB

by Michael Angelo Covino

تنويه خاص

JEANNE

(JOAN OF ARC)

by Bruno Dumont

وتضم لجنة تحكيم نظرة ما كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي بورست، والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو، والمخرج البلجيكي لوكاس دونت، الذي فاز بجائزة المسابقة العام الماضي عن فيلمه جيرل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان مساء اليوم السبت عن جوائز المسابقة الرسمية للدورة الـ72، والتي يتنافس عليها 22 فيلمًا.