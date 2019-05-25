فيديو| بعد 25 سنة.. رانيا يوسف مع صديقاتها في المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو للقائها مع أصدقائها في المدرسة، من خلال حسابها على إنستجرام.

وعلقت يوسف على الفيديو الأول، الذي ضم لقطات لدخولها وحديثها معهم، مصحوبا بأغنية أعز صحاب: "بعد 25 سنه اتجمعنا تاني، أنا وصديقات مدرستي Saint Clare's College، سعيدة بلمتنا على الفطار النهارده، وافتكرنا ذكرياتنا الجميلة.. يا رب دايما متجمعين".

وأضافت تعليقا على الفيديو، الذي ضم صور اللقاء مصحوبا بأغنية عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الاتصالات: "مفيش أحسن من لمة الصحاب وبالذات أصحاب زمان".

وتغيب رانيا يوسف عن الموسم الرمضاني الحالي، فيما تواصل تصوير دورها في مسلسل مملكة إبليس.