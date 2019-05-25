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محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز
بعد 25 عامًا من النجاح الكبير لفيلمه (بالب فيكشن) في مهرجان كان، فاز الفيلم الجديد"حدث ذات مرة في هوليوود" للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو بجائزة في المهرجان بفضل كلبة ظهرت في الفيلم.
وفازت الكلبة "براندي" بالجائزة بعد أن أدت دورًا رئيسيًا خلال الأحداث، وظهرت إلى جانب النجم براد بيت، وقد تنافس على الجائزة نفسها ثلاث كلاب من نوع بيتبول في المسابقة غير الرسمية للمهرجان اليوم الجمعة.
وقال تارانتينو في حفل اتسم بالمرح وهو يستلم الجائزة "يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيرا حصولي عليها (الجائزة). وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي".
كان تارانتينو قد فاز بجائزة السعفة الذهبية في كان عام 1994. ويتنافس مع مخرجين مخضرمين منهم كين لوتش وبيدرو ألمودوبار للفوز بجائزة هذا العام التي ستعلن يوم السبت.
وقد أسس الجائزة نقاد سينما ناطقون بالإنجليزية وهي توزع سنويا على هامش مهرجان كان منذ 2011.
يذكر أن الفيلم ينافس على جوائز المهرجان الرئيسية والتي ستعلن غدًا السبت، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بينهم، براد بيت، وليوناردو دي كابريو، ومارجو روبي، وإميل هيرش، فضلاً عن آل باتشينو، وداكوتا فانينج، وكورت راسل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلان الجوائز الرسمية لمهرجان كان.. فيلم ترانتينو الجديد يفوز بـ"سعفة الكلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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