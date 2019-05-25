شاهد: “مبلغ خيالي” لرعاية أطفال كيم كارداشيان.. كم تتوقعه؟

تُنفق نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان الكثير من الأموال هي وزوجها المغني كاني ويست، من أجل تربية أطفالهما بشكل سليم يخلو من الأخطاء. ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن فاتورة رعاية أطفال كيم وويست الأربعة، وصلت إلى ما يعادل 100 ألف جنيه إسترليني (127035.50 دولار)، وتتجاوز مليون جنيه إسترليني سنويًا. وتملك كيم عددًا من “المشرفين على الأطفال” للمساعدة في رعاية ابنتها نورث البالغة من العمر خمس سنوات، وسانت البالغ من العمر ثلاث سنوات، وشيكاغو التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا فضلًا عن مولودها الجديد. وحسب مصادر قريبة من كارداشيان، فإن تكاليف رعاية الأطفال في ارتفاع، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي، ما يكلفهم أعلى نسبة على الإطلاق هو المربيات.

وأضاف المصدر: “لديهما فرق من الموظفين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وعندما يكونون في الخارج، فإنهم يأخذون مربية معهم للمساعدة”. وكشفت التقارير أن فاتورة المربية وحدها تبلغ الآن مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث يضمن كيم وكانييه أن أطفالهما لا يريدون أي شيء أثناء تربيتهم.