اليوم.. مهرجان كان السينمائي يختتم فعاليات دورته الـ72

توليدانو.
يختتم، مساء اليوم السبت، مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته رقم 72 التي انطلقت في 14 مايو الجاري واستمرت على مدار 10 أيام، واستقبلت عددا من العروض الأولى والحصرية لأهم أفلام الموسم المنتظرة.
ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز السعفة الذهبية للأعمال السينمائية الفائزة، ثم يتبعه عرض خاص لفيلم الدراما والرومانسية الفرنسي "The Specials" للمخرجين أوليفر ناكاتشي وإيريك
تدور أحداثه حول قصة رجلين ومربين للأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الفرنسي فينسنت كاسل، والممثل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية رضا كاتب.
وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 22 فيلمًا، شملت عددا من الأسماء اللامعة في مجال صناعة السينما،
وركزت الدورة الحالية على زيادة نسبة التمثيل النسائي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث شاركت 4 مخرجات فى المسابقة الرسمية، وهن: المخرجة ماتى ديوب بفيلم "Atlantique"، وجيسيكا هاوزنر بفيلم "Little Joe"، وجوستين ترييت بفيلم "Sibyl"، وسيلين سكيما بفيلم "Portrait of a Lady on Fire".
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