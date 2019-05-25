كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا شيحة عن صورتها مع سمير غانم: "شرف إني وقفت جنبك في مشهد واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، رفقة الفنان سمير غانم.

وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة: « مع الأستاذ سمير غانم.. بحبك قوي.. شرف كبير قوي إني أتصور معاك وووقفت جنبك في مشهد واحد».

وكانت الفنانة هنا شيحة قد ظهرت رفقة زوجها الفنان أحمد فلوكس، خلال أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل "بدل الحدوتة ٣" بطولة دنيا سمير غانم، كأول ظهور فني لهما بعد شائعات طلاقهما التي طالتهما مارس الماضي.

وظهر الزوجان خلال الحلقة، بشخصيات "تيكو" الذي يجسد شخصيته فلوكس، و"ريكو" التي تؤديها هنا، وهما اثنان من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اللذان تتابعهما "لهفة" دنيا سمير غانم، ويستعدان لزفافهما الذي أعلنا عنه لجمهورهما.