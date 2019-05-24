شاهد.. السعودية الهاربة رهف القنون تعاود استفزاز السعوديين بفيديو مثير في رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:57 مساءً - عاودت الفتاة السعودية الهاربة واللاجئة في كندا رهف محمد القنون، إثارة الجدل مجددا بمقطع مصور نشرته على حساب لها بأحد مواقع التواصل.

ونشرت “رهف” اليوم عبر تطبيق “سناب شات” فيديو عبرت فيه عن استيائها من إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وقالت بشكل ساخر وقد أضافت (إيموجي وجه الخنزير المتحرك على وجهها أثناؤ الحديث): “لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان”.



وكانت رهف محمد القنون اثارت جدلا واسعا في بداية رمضان بنشرها صورة جديدة على حسابها بتويتر أثارت جدلا واسعا.

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وظهرت “رهف” في الصورة التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر في الثالث من رمضان، وهي ترتدي لباس أسود مفتوح من عند الصدر وظهرت بشعر عاري تجلس على مكتب ولم توضح مكانها.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا، بعد أن كانت أوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا إلى هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية مارس إلى بلد ثالث لم يكشف عنه.