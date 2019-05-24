وفاة الحارس الشخصي لـ محمد رمضان.. وهكذا نعاه

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 11:57 مساءً - نعى الفنان المصري ​محمد رمضان​ أحد أعضاء فريق الحرس الخاصّ به الذي توفي بالأمس بحسب ما كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي دون الكشف عن طبيعة الوفاة.

ونشر رمضان صورة له برفقة حارسه وعلّق بالقول:”أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)”.

يشار إلى أن رمضان ينافس ضمن الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل “زلزال” ويشارك في بطولته ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغني، من تأليف عبد الرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.