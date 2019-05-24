فيلم "براندي" يحصد جائزة "سعفة الكلب" في كان

فاز الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو بجائزة في مهرجان كان السينمائي، بفضل كلبة ظهرت في العمل، بعد 25 عاماً من النجاح الكبير لفيلمه "بالب فيكشن" في المحفل الدولي نفسه.

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وحصد "براندي" -الذي أدى الدور فيه 3 كلاب من نوع بيتبول- جائزة "سعفة الكلب" في المسابقة غير الرسمية للمهرجان، الجمعة.

وقال تارانتينو خلال حفل اتسم بالمرح وهو يستلم الجائزة: "يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيراً حصولي عليها (الجائزة)، وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي".

وكان تارانتينو فاز بجائزة السعفة الذهبية في كان عام 1994، ويتنافس مع مخرجين مخضرمين منهم كين لوتش وبيدرو ألمودوبار للفوز بجائزة هذا العام التي ستعلن، السبت.