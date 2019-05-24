"شرطة المشاهير" يعود مُجددًا براغد قيس: "أنا هون وراح ظل هون"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد حساب "شرطة المشاهير" على "إنستغرام" للظهور من جديد، بعد فترة من الغياب، عقب وفاة مؤسسه الصحفي اللبناني راغد قيس.

وفوجئ متابعو الصفحة بنشر الحساب صورة كرتونية لمؤسسها راغد قيس، مرفقةً بتعليق: "أنا هون وراح ظل هون".

وأثارت وفاة الصحفي اللبناني، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه العديد من الفنانين، أبرزهم إليسا وسيرين عبد النور ونوال الزغبي وغيرهم.

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وكان عدد من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تسجيلات صوتية مسرّبة، نسبتها للإعلامية فاتن زين الدين، التي تعمل في قناة "الحرة"، وتعود للصحفي اللبناني الراحل راغد قيس.

وقال قيس في حديث لفاتن، إنه أُصيب بارتفاع حرارته والتي أدّت إلى إصابته بفيروس قاتل، (لم يتم الإعلان عن اسمه)، حيث رقد في المستشفى قرابة الـ25 يومًا، لافتًا إلى أنه لا يستطيع الرد على هاتفه.