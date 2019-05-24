روان مهدي تكشفُ سرّ المشاهد الجريئة في "ماذا لو" مع منذر رياحنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة العراقية روان مهدي، أسباب قيامها بأداء الأدوار التي وصفها جمهورها ومتابعوها بأنها جريئة، بالاشتراك مع الفنان الأردني منذر رياحنة، في مسلسل "ماذا لو"، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية.

وقالت روان في لقاء تلفزيوني لها: "أحترم رأي الكل.. وكل واحد له قناعاته ومبادئه في الحياة، ولكن كل شيء في الإنسان يتغيّر قلبه يتغيّر مشاعره تتغيّر مع الظروف ومع الحياة".

وأضافت: "أنا لا أقصد إثارة الجدل، ولكني تفاعلت مع الشخصية في المسلسل، اللي كانت بتتطلب هذه المشاهد وتأديتها بتلك الرومانسية.. فهذا كاركتر والقصة هكذا".

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وتابعت روان: "وش في غلط بالمشاهد ما كان في شي خارج عن المألوف والمسلسل يعتبر عربي عندنا نجم عربي وأنا ممثلة اعتبر عربية".

وكانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية، بعض المشاهد من مسلسل "ماذا لو"، والتي أثارت جدلاً حادًا بين الجمهور حول أداء النجمين منذر رياحنة وروان مهدي للقطات رومانسية، والتي اعتبرها عدد كبير من الجمهور أنها جريئة أكثر من اللازم، وغير ملائمة.