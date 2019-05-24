ماجدة خير الله تشيد بـ"قمر هادى" وتصنفه ضمن الأعمال الناجحة

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بمسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، والذى يعرض على قناة ON E.

وأشارت إلى أن المسلسل لاقى نجاحا كبيرا منذ إنطلاق عرضه، خاصة أن العمل يحتوى على مشاهد مؤثرة وتعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، مما جعل الجمهور فى حالة ترقب شديدة ومنتظرا لكل حلقة، خاصة أن بطل المسلسل جعل الناس فى "حيرة" ما بين هل فقد عقله؟.. أم يفعل أشياء مقصودة ضد الآخرين؟.. ومن هى زوجته الحقيقية؟، ولماذا يتصرف بهذا الشكل؟، مما أثار فضول الناس.

وأضافت خير الله، أن المخرج رؤوف عبد العزيز شخص ذكى، خاصة أنه مخرج متمكن من أدواته، وجعل الجمهور فى حالة مثيرة منذ انطلاق الحلقة الأولى، موضحة إلى أن تكنيك الصورة ومشاهد الفلاش باك نفذها المخرج ببراعة شديدة، لافتة إلى أن التطور التمثيلى للنجم هانى سلامة وباقى ابطال العمل ، وضع المسلسل فى المراتب الأولى من السباق الرمضانى، خاصة بعدما صدر مخرج العمل الغموض فى كل لقطة من المسلسل .

مسلسل "قمر هادى" بطولة هانى سلامة، هادى الجيار، داليا مصطفى، يسرا اللوزى، حمزة العيلى، مراد مكرم، مريم حسن، محسن علم الدين، أية سماحة، عماد صفوت، هاجر عفيفى، نورهان، محمود كمال، محمد عزمى، وأخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.



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