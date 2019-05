شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز جوائز لجنة تحكيم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، برئاسة المخرجة اللبنانية نادين لبكى بمهرجان كان السينمائى الدولى، فى دورته الـ72، عن جوائز المسابقة.

وجاءت النتائج كالتالى: جائزةun certain regard من نصيب فيلم “The Invisible Life of Euridice Gusmao للمخرج كريم عينوز، وجائزة لجنة التحكيم من نصيب فيلم The Fire Will Come. وجائزة أفضل مخرج من نصيب كانتيمير بالاجوف عن فيلم Beanpole وجائزة أفضل أداء كيارا ماسترويانى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب ألبير سيرا.

لجنة تحكيم فئة " Certain Regard " نظرة ما تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت .