شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 19.. مقتل أشرف مصيلحى وهشام سليم يخطط لدخول شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ONE، تحدثت سارة هارون - سوزان نجم الدين، مع أكرم صفوان - هشام سليم، بشأن الغاز والبترول فى المنطقة العربية، وكيفية الحصول عليهم للمسئولين الذين يعملون معهم، وحذرته من المخاطر إن لم يفعل ما يريدونه، خاصة عقب الحادث الأخير، كما أكدت له أنها لا تتركه وحده فى هذه الأزمات.

وذهب سليم الأنصارى - أمير كرارة لمقابلة أكرم صفوان فى مكتبه، حيث طلب الأخير أن الحقن الذى يجلبها لابنه مالك ستأتى عبر "صندوق صغير" من الخارج، ويجب أن تدخل إلى القاهرة بدون علم أحد، وأكد له أن يجب أن ينفذ أوامره مقابل حياة ابنه.

Advertisements

كما عقد أكرم صفوان ندوة داخل المنظمة التى تديرها زوجته "إنجى" - أميرة العايدى، وذلك بشأن معونات لأهل شمال سيناء، وأكد لهم أنه وسليم الأنصارى سيؤمنان حياتهم من أجل مساعدة أهل سيناء .

كما طلب أكرم صفوان من عونى - أشرف مصيلحى، أن يعد قائمة بأسماء وعناوين ضباط شمال سيناء، فغضب عونى وقال له أنا مستحيل أعمل كدا، فأكد له صفوان إن لم يفعل فحياته وحياة عائلته فى خطر، وخلال ذهاب عونى للمكان السرى الذى كلفه به أكرم صفوان، تم إطلاق الرصاص عليه وتوفى فى الحال، لينتظر جمهور كلبش 3 الحلقة المقبلة فى إثارة وتشويق.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.