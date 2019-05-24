شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الرحبانى: فيلم علاء الدين يثبت "عالمية" هبة طوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الموسيقار الللبناني أسامة الرحبانى بمشاركة المطربة اللبنانية هبة طوجى فى بطولة فيلم ديزنى العالمى "علاء الدين" بتقديمها شخصية الأميرة "ياسمين" فى النسخة الفرنسية من الفيلم، إلى جانب تقديمها كافة الأعمال الغنائية خلال الفيلم.

وصف الرحبانى ـ لـ"الخليج 365" هذه المغامرة الفنية الجديدة بـ"التجربة الرائعة لها" و"إثبات لموهبتها العالمية"، حيث تخوض طوجى خلالها مغامرة تجسيد الدور التمثيلى للشخصية الرئيسية التى تؤديها النجمة نعومى سكوت فى الفيلم لتقديم "الدبلجة الصوتية" بشكل متقن لأميرة ديزنى المحبوبة "ياسمين"، مضيفًا إلى كونها تحدى يضاف لهبة لتقديم النسخة الفرنسية لكافة أغانى الفيلم بشكل يضاهى النسخة الإنجليزية الأصلية بل وربما يتخطاها من حيث "الإبداع" و"قوة الصوت".

كما نوه الرحبانى بأن هذه التجربة ستضاف إلى "سي في" هبة طوجى الفنى باعتبارها محطة غاية فى الأهمية وتضاهى العالمية، نظرًا لكون الفيلم يعد من أكثر أفلام ديزنى انتظارًا وشهرة هذه الفترة.

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وتستمر هبة طوجى بهذه الخطوة فى طيرانها فى سماء النجومية، خاصة بعد أصداء النجاح الجماهيرى والنقدى التى طالت قيامها ببطولة المسرحية الغنائية العالمية "أحدب نوتردام" بالشخصية الرئيسية "إزميرالدا"، وأبدعت بالتمثيل والغناء بجانب الرقصات الاستعراضية.