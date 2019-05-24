فن ومشاهير

أسامة الرحبانى: فيلم علاء الدين يثبت "عالمية" هبة طوجى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الرحبانى: فيلم علاء الدين يثبت "عالمية" هبة طوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الموسيقار الللبناني أسامة الرحبانى بمشاركة المطربة اللبنانية هبة طوجى فى بطولة فيلم ديزنى العالمى "علاء الدين" بتقديمها شخصية الأميرة "ياسمين" فى النسخة الفرنسية من الفيلم، إلى جانب تقديمها كافة الأعمال الغنائية خلال الفيلم.

 

وصف الرحبانى ـ لـ"الخليج 365" هذه المغامرة الفنية الجديدة بـ"التجربة الرائعة لها" و"إثبات لموهبتها العالمية"، حيث تخوض طوجى خلالها مغامرة تجسيد الدور التمثيلى للشخصية الرئيسية التى تؤديها النجمة نعومى سكوت فى الفيلم لتقديم "الدبلجة الصوتية" بشكل متقن لأميرة ديزنى المحبوبة "ياسمين"، مضيفًا إلى كونها تحدى يضاف لهبة لتقديم النسخة الفرنسية لكافة أغانى الفيلم بشكل يضاهى النسخة الإنجليزية الأصلية بل وربما يتخطاها من حيث "الإبداع" و"قوة الصوت".

 

44290443_10155857833004013_855060175394963456_n

 

كما نوه الرحبانى بأن هذه التجربة ستضاف إلى "سي في" هبة طوجى الفنى باعتبارها محطة غاية فى الأهمية وتضاهى العالمية، نظرًا لكون الفيلم يعد من أكثر أفلام ديزنى انتظارًا وشهرة هذه الفترة.

60341670_10156279258554013_4950435127059546112_n

 

Advertisements

وتستمر هبة طوجى بهذه الخطوة فى طيرانها فى سماء النجومية، خاصة بعد أصداء النجاح الجماهيرى والنقدى التى طالت قيامها ببطولة المسرحية الغنائية العالمية "أحدب نوتردام" بالشخصية الرئيسية "إزميرالدا"، وأبدعت بالتمثيل والغناء بجانب الرقصات الاستعراضية.

49751009_10156020916169013_3254335396359700480_o

 

 

61329501_2536858216543396_3924616999119880192_n
مينا مسعود ونعومى سكوت فى العرض الخاص لفيلم علاء الدين 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة الرحبانى: فيلم علاء الدين يثبت "عالمية" هبة طوجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا