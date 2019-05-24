شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 19.. سوزان نجم الدين تكشف لهشام سليم مقتل الصحفى غسان الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON E، أحداثاً متتابعة، حيث نهر أكرم صفوان - هشام سليم شقيقه أمجد صفوان - إسلام جمال بعدما علم أنه تحرش بريم - يسرا اللوزى، وطلب منه عدم الذهاب مرة أخرى للشركة، كما هاتف أكرم صفوان سارة هارون - سوزان نجم الدين لمقابلتها، بعدما أعلنت المذيعة شهيرة - هيدى كرم، عن مقتل الصحفى الكبير "غسان الحلو" فى الحلقة الماضية وذلك عبر وسائل الإعلام البريطانية.

كما تحدث سليم الأنصارى مع ريم حول الحالة الصحية لوالدتها التى تجسدها الفنانة ليلى عز العرب، وأكد لها سليم أنه سيعمل على ضبط مواعيدها فى الشركة لكى يتوفر لديها الوقت لتجلس مع والدتها المريضة .

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كما تقابل اللواء جلال خطاب - أحمد عبد العزيز مع المذيعة شهيرة، ونهرها بسبب المقدمة التى قالتها فى برنامجها ضد الحكومة، وهددها أن المرة القادمة ستتعرض إلى قضية تشهير وخلافه.

كما شهدت الحلقة الظهور الأول لسارة هارون - سوزان نجم الدين، مع أكرم صفوان فى أحد الأماكن السرية، حيث كانا يعملا سوياً فى عام 2004، وتحدثا بشأن الحادث الذى تعرض له مؤخرا وإطلاق الرصاص عليه، كما طلب منها أن تروى له عن مقتل غسان الحلو، فقالت له أن غسان دفع ثمن غروره أمام المسئولين، خاصة بعدما طلبنا منه بعض المعلومات، فبدأ يتهرب ولذلك قررنا أن نعصب اعيننا عنه، فكان مصيره القتل، إشارة منها أن الشخص الذى لم ينفذ مطالبهم يتعرض لخطورة شديدة.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.