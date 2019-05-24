شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 19.. ياسمين صبرى تفاجئ وفاء عامر بدخول الفاشون شو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "حكايتى"، بحزن "داليدا" – ياسمين صبرى على حريق المنزل وضياع التصميمات والفستان الذى صممته للدخول به فى مسابقة الفاشون شو، ولكنها تصر على الدخول فى المسابقة حتى إذا كان الوقت ليس فى صالحها وإنها لن تسمج لـ"فريدة عسل" – وفاء عامر الانتصار عليها.

يفاجئ "على" – أحمد صلاح حسنى، داليدا بإحضار كل المعدات والأدوات الخاصة بتصميم الأزياء للعمل على تجهيز فستان بأسرع وقت ولحاق الدخول فى المسابقة، بينما تدعم نهال عنبر، فريدة عسل أنها تكسب المسابقة وستكون هى من تشترى الفستان الذى تكسب به، وتؤكد لها أنها فشلت فى الوقوف أمام ابنها على بقصة حبه لداليدا خاصة أن جده البارون يدعمه.

Advertisements

نقل "سليم" – جمال عبد الناصر – إلى المستشفى بين الحياة والموت ولكن الأطباء يؤكدون أنها ما زال على قيد الحياة، ويطلب سليم بعد إفاقته من ابنه "حسام" – إسلام جمال أن يتركوا الخان إلا أن حسام يرفض ويصمم على إكمال المعركة مع عمه، ويندهش "سليمان" – أحمد بدير - من وجود سليمان على قد الحياة وأن ابنه "أدهم"- أحمد حاتم فشل فى أخذ ثأر أخته نور ويطلب منه الذهاب إلى المستشفى وقتل سليم فيها.

يتهم حسام ابن عمه أدهم فى تحقيقات النيابة بمحاولة قتل والده ويطلب من الشرطة الحماية ويتم القبض على أدهم، بينما يخطط "سعد" – إدوارد، وابنه "نادر" – أحمد جمال سعيد، للاستيلاء على الأراضى والمصنع بمساعدة المحاسب "مرعى" – عمرو صحصاح، مستغلين انشغال سليمان بقضية ابنه أدهم ولكن يطلب مرعى نسبة كبيرة منهم.

فريد تشيع انسحاب داليدا من المسابقة بعد حرق منزلها بما به من تصميمات، ولكنها تفاجئ فى نهاية الحلقة بحضور داليدا حفل الفاشون شو بصحبة على ونسرين" – هنادى مهنى، وسط غصب شديد منها رغم استعانها بوالدة على وهى نهال عنبر للجلوس معها على فى الحفل وأيضاً "هيثم" – تامر شلتوت، و"بيرى" – سارة نخلة.