شكرا لقرائتكم خبر عن الواد سيد الشحات.. إبهار فى الصورة وديكور مميز يُكمل التابلوه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اليوم الأول لعرض مسلسل "الواد سيد الشحات" ضمن الماراثون الرمضانى، استطاع أن يثبت أنه يقف فى منطقة مختلفة تماما عن باقى الأعمال الكوميدية المعروضة فى هذا العام.

خلال السنوات الماضية اعتاد أحمد فهمى أن يقدم الكوميديا بأسلوب مميز، قادر على جذب المشاهد من الحلقة الأولى للأخيرة، ربما لا تكون كل الكوميديا نابعة من الشخصيات التى يجسدها فهمى، لكن أيضا فى الطاقم الذى يسانده، وتحديدا فى البطل الثانى، فحينما قدم مسلسل "ريح المدام" أشاد الكثيرون بأكرم حسنى، ليكرر التجربة هذا العام بدور مميز لمحمد عبد الرحمن، وأيضا هنا الزاهد التى تفوقت على نفسها فى الكوميديا، وراء الأبطال يقف المخرج أحمد الجندى، والسيناريست مصطفى صقر كعنصرين أساسيين لنجاح العمل.



جانب من الحلقة



هنا الزاهد وأحمد فهمى

وبعيدا عن الأبطال والمخرج والسيناريست، هناك أيضا بعض العناصر الفنية التى لا يمكن إغفالها، مثل جودة الصورة والديكور المبهج الذى ظهر منذ الحلقة الأولى، فتركيز المخرج على الإبهار فى الصورة واضح بشدة، من خلال الألوان التى تملأ جميع الكادرات، الأمر الذى ساهم بقوة فى جذب العين للصورة التى تم تكوينها بعناية شديدة، رغم بساطة العمل وبساطة فكرته، إلا أن التوفيق كان حليفا لصناع المسلسل.

Advertisements



الاهتمام بالتفاصيل



هنا الزاهد

الاعتماد على الصورة المبهرة كعنصر جذب للمشاهد، ظهر بوضوح من الحلقات الأولى، فرغم الفقر الذى يعانى منه "سيد" الشخصية التى يجسدها النجم أحمد فهمى، إلا أنه يعيش فى شقة تبدو فى البداية أنها شقة شخص ثرى، لكن المبرر الدرامى جعل هذه الشقة كورث لزوجته ابنة الأثرياء، وهو ما أعطى مساحة للمخرج لـ"اللعب" بالديكورات المميزة، والألوان المبهرة فى كل أنحاء الشقة، ثم حلقات "المهراجا" الهندى الذى جسده أحمد فتحى، وحاول سيد وشقيقه سرقة جوهرة ثمينة يمتلكها، حيث كانت هذه الحلقات مميزة للغاية فى عنصر الصورة، لا سيما أن المخرج حاول محاكاة الأعمال الهندية الحديثة فى المبهرة بصريا، وكذلك إدخال الاستعراضات الهندية مع كلمات ساخرة وكوميدية على اللحن الهندى.

لتأتى بعد ذلك سلسلة حلقات طغت فيها الكوميديا على أى شىء آخر، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع نسب المشاهدة بحسب أرقام الفيديوهات ومقاطع المسلسل على مواقع "السوشيال ميديا".

يُحسب لصناع هذه التجربة الكوميدية المميزة المغامرة، ورفع "سقف" الكوميديا بشكل كبير، الأمر الذى يُصعب المهمة على الأعمال الكوميدية خلال الفترة المقبلة، وهو أيضا الأمر الإيجابى الذى يخدم المشاهد فى المقام الأول، بعدما سيطرت على الشاشة خلال السنوات الماضية أعمال كوميدية لم تكن قادرة على جذب المشاهد من الحلقة الأولى وحتى الأخيرة.



تتر المسلسل

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.