شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يروج لفيلمه RAMBO V : LAST BLOOD بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم العالمى سيلفستر ستالون لجلسة تصوير ترويجية لفيلمه RAMBO V : LAST BLOOD بمهرجان كان، وظهر ستالون بصحة جيدة بصحبة فريق عمل الفيلم.





Advertisements وفى سياق ذاته، تألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكى منذ قليل على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72، وذلك ضمن وصولها بصحبة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، والتى تترأسها فى الظهور الأخير لها قبل إعلان جوائز المسابقة الليلة. لجنة تحكيم فئة "Certain Regard" "نظرة ما" تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت .

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