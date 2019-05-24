بالصور| المخرج إيليا سليمان ونجوم فيلمه على السجادة الحمراء لمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شهد مهرجان كان السينمائي، اليوم الجمعة، عرض فيلم "لابد أن تكون هي الجنة"، للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الـ72، التي تقام حتى 25 من الشهر الجاري.

والتقط سليمان ونجوم فيلمه عدد من الصور التذكارية على سجادة المهرجان، وذلك بعد أن خضع لجلسة تصوير صباح اليوم قبل عرض الفيلم للصحفيين.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المخرج إيليا سليمان الذي يسافر إلى مدن مختلفة ويجد أوجه تشابه غير متوقعة في وطنه فلسطين.

يُذكر أن المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، شارك في مهرجان كان السينمائي 3 مرات من قبل، وحصد جائزة لجنة التحكيم ورابطة النقاد "فيبرسي" عام 2002 عن فيلمه الشهير "يد إلهية".

يذكر أن المسابقة الرسمية تضم 22 فيلمًا هذا العام.