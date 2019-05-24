محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: رد الفنان آسر ياسين، على أحد متابعيه عبر حسابه على "تويتر"، قال: "أنا لو معايا نص فلوس آسر ياسين كنت هبقى أتراكتف زيه". وأعاد ياسين نشر التغريدة ورد قائلا: "أنا دايما مامعيش فلوس.. باستثمرها لأولادي، لتنمية مهاراتي (فنون بالأخص) ومساندة مشاريع صغيرة أو إنتاج أعمال فنية ممكن تعمل فرق". ويغيب الفنان آسر ياسين عن دراما رمضان هذا العام، فيما ظهر في برنامج رامز في الشلال، عبر قناة mbc مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين يرد على أحد متابعيه: "مامعيش فلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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