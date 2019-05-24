صورة| كندة علوش تقضي يوما في رمضان مع أطفال سوريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرصت الفنانة كندة علوش، علي قضاء يوم خلال شهر رمضان مع أطفال سوريين.
وعلقت "كندة"، علي صورة نشرتها عبر حسابها علي "تويتر" مع الأطفال قائلة: "يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن، اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا".
يذكر أن، الفنانة السورية كندة علوش غابت عن المشاركة والظهور في دراما رمضان هذا العام.
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