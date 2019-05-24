كلا كيت تاني مرة.. أحمد السقا ومي عمر يقتلان من جديد في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل ولد الغلابة، بمقتل عبد القادر متسممًا على يد فرح وعيسى، وتحقق النيابة في الواقعة وتتوعد بالقبض على المجرم ومعرفة الحقيقة في أقرب وقت.

يكذب عيسى على عيد أخ عبد القادر، ويقول له أنهم ذاهبون إلى القاهرة لجلب أموال أخيه عبد القادر ونصيبه في بيع البضاعة، وذهبا به إلى شقة فرح وهناك يتصل تليفونه ويعرف أن عبد القادر توفى، وهنا يأتي عيسى من خلفه ويخنقه بحبل، وتنظر له فرح بكل خوف، قائلة: " انا خايفة

ييجي علينا الدور ونقتل بعض عشان واحد فينا يعيش".

وبعد دفن عيد، يتصل رشوان بعيسى ويخبره أن الأموال التي كان طالبها قبل بيع البضاعة جاهزة، وينهار عيسى فقد قتل عبد القادر وعيد من أجل عدم وجود الأموال التي طلبوها.

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يترك أخوات عيسى منزلهم بعد فضحهم في البلد، ويذهبون لمكان أخر لا يعرفهم فيه أحد، ويذهب لهم عيسى ويطلب من صفية السماح والعفو، ولكنها ترفض وتطلب منه

أن يتركهم في حالهم ويبعد عنهم.

تطلب سرية من أخيها رشوان أن يقتل فرح وعيسى ويأخذ حق زوجها عزت، ويوعدها رشوان بذلك ولكن بعد أخذ حقه في المخدرات التي سرقوها منه.

تتصل فرح بعيسى وتخبره أن هناك من يراقبها، ويطلب منها عيسى أن تظل في شقتها ولا تخرج وسوف يتسلم التاكسي خاصته المسروق ويأتي إليها على الفور، ويحكي الظابط معه ويسأله لماذا يسرقه ضاحي، ويرد عيسى بأنه لا يعلم، ويخبره أن عبد القادر قتل في السجن ويتهم عيسى عائلة ضاحي فيها، وأنهم هم من سموه، ويقع عيسى في الخطأ ويتفاجأ الظابط برده فهو لم يذكر له أن عبد القادر قتل مسمومًا.