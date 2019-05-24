كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. بشار الشطي وفاطمة الصفي يلتقيان بعدما فرقتهما الحرب في دفعة القاهرة 19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 19" لقاء كل من يوسف ودلال في المستشفى بعدما فرقتهما الحرب في بورسعيد، حيث تطوعت دلال بالتمريض في المستشفيات لتجد حبيبها يوسف بعدما تطوع في المقاومة الشعبية، وبعد لقاءهما تحدث يوسف عن زوجته لطيفة، لتتركه دلال وترحل غضبًا من تفكيره في زوجته وهو معها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.