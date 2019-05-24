كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان ينجو من محاولة قتل في زلزال19 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "زلزال"، عمل "محمد حربي" محمد رمضان مع "المعلم منصور" محمود جمعة بسوق الفاكهة، بعد عداوته مع "سيد" محمد خميس، الذي يحاول قتله أثناء نومه فيدافع عنه نفسه ويضربه داخل محل الفاكهة.

يذهب "اسامة" يوسف عثمان إلى "غبريال" سامي عبد الحليم، ليسأله عن "زلزال" محمد رمضان، فيجد "صافية" عنده وتقع مشادة كلامية بينهما حول تصرفه "الندل" مع "زلزال" بكشف أسرار عن "أمل" هنادي مهنى إلى زوجها "عبد الحليم" محمود حجازي.

يكتشف "قاسم" محمد سليمان أن زوجته "ريهام" لمياء كرم، قد تعرضت لعملية إزالة الرحم ولم تعد قادرة على الإنجاب، ويواجه والدها "خليل السواح" ماجد المصري، ليخبره بأنه سيتزوج من امرأة أخرى، فيذكره الأخير أنه سبب وصوله إلى مقعد مجلس النواب.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مزسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، منى عبد الغني، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، يوسف عثمان، حسام داغر، لمياء كرم، حنان سليمان، محمد سليمان، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.