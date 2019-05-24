كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم فوزهم بمباراة السلة.. أبطال "الواد سيد الشحات" يخسرون ٢ مليون دولار لصالح المرأة الأفروأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع كل من سيد وفخر وريتاج، تعويض خسارة فريق المنقوشة اللبناني لكرة السلة النسائية، والفوز بالبطولة العربية، وذلك خلال أحداث "الواد سيد الشحات 19"، ورغم أن قيمة الجائزة ٢ مليون دولار إلا أنهم اكتشفوا أن الفريق الفائز مطالب بالتبرع بها لصالح المرأة الأفروآسيوية.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.