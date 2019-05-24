كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. كيف تحول أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن للبنانيات في الواد سيد الشحات19 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "الواد سيد الشحات 19"، انتحال كل من سيد وفخر شخصيتي لعبتي كرة سلة لبنانيتين وهما "مايا"، و"لارا"، وذلك لتعويض خسارة الفريق لاثنتي من لاعبتيه أحدهما قُبض عليها والآخرى توفيت أثناء المبارة.

وظهر سيد مرتديًا الحجاب، فيما وضع فخر شعر أحمر مستعار للتنكر في صورة اللاعبتين.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.