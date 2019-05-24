المخرجة اللبنانية نادين لبكى تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان كان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت المخرجة اللبنانية نادين لبكى منذ قليل على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72، وذلك ضمن وصولها بصحبة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، والتى تترأسها فى الظهور الأخير لها قبل إعلان جوائز المسابقة الليلة.

لجنة تحكيم فئة "Certain Regard" "نظرة ما" تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت .

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