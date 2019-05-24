شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 19.. رياض الخولى يطلب من محمد إمام قتل صلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ 19 من مسلسل "هوجان"، حيث تحضر الشرطة إلى منزل "كمال اللباد" – رياض الخولى، بعد إبلاغ "لطفى الحراق" - كريم محمود عبد العزيز، عن "رمضان الوردانى" – أحمد فهيم، الذى هرب من السجن وله ثأثر عن هوجان، حيث أراد لطفى التخلص من الاثنين ولكن هوجان يتركه يغادر المكان بعدما أبلغه بأن يعرف والده وأن كمال هو من قتله.

تفرج الشرطة عن هوجان بعد اتهامه بالتستر على مجرم هارب، وتذهب "نوجا" – أسماء أبو اليزيد، إلى والده لطفى الحراق للبحث عن شقيقها كرم ولكنه لم تجده وتعرف أنه مع هوجان، لتذهب إليه وتحدث مشادة بينها وبين نور ويأخذها هوجان إلى "وردة" – ميرنا نور الدين، حيث يتواجد كرم معها وتصطحبه معها.

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هوجان يسأل الشيخ عبد الجواد "هو تجارة الآثار حلال أم حرام" ويفسر له كل ما حول الأمر ويؤكد له أنه حلال، ويبدو أنه يعمل مع كمال ويريد أن يضلل هوجان، ويعلم كمال ما دار بين هوجان والشيخ ويعطيه مستحقاته المالية فى 3 شيكات، ويعترف أنه اقتنع بكلام الشيخ ويطلب إكمال شغله مع كمال حتى بعد سفر نور وتوصيلها إلى المطار، ويطلب منه التخلص من "بهلول" – صلاح عبد الله.

يذهب هوجان مع نور إلى المطار لتوصيلها قبل السفر ويخبرها أنها سيذهب إلى الصعيد لتقديم كفنه لعائلة الوردانى والتخلص من الثأر، ولكنها تخاف عليه وتترجاه أن يتراجع عن فعل ذلك إلا أنه يصمم وبعد تركها فى طريقها إلى الطائرة تعود مسرعة إلى هوجان وتقرر البقاء معه وعدم السفر والذهاب معه إلى الصعيد .