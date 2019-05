شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى إيليا سليمان وصناع فيلم It Must Be Heaven على السجادة الحمراء لمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 عرض فيلم It Must Be Heaven للمخرج الفلسطينى إيليا سليمان، المشارك بفيلمه فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى. إيليا سليمان هو مخرج أفلام وممثل سينمائى فلسطينى، يقارن البعض أعماله بأعمال جاك تاتى وباستر كيتون، ويبلغ من العمر 58 عاما.

مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى غدا 25 مايو الحالى وشهدت ليلة افتتاح المهرجلن عرض فيلم "The Dead Don’t Die" بمسرح Grand Théâtre Lumière، من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينى إيليا سليمان وصناع فيلم It Must Be Heaven على السجادة الحمراء لمهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.