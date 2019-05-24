أسبوع لمهرجان "كان" السينمائي في هونج كونج

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هشام لاشينالجمعة 2019/5/24 09:26 مساء بتوقيت أبوظبي
مجمع "كيه 11" بهونج كونج
أعلن مهرجان كان السينمائي، الجمعة، إقامة أسبوع لمجموعة من أفلام المهرجان في هونج كونج خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتعاون مع أدريان تشينج، مؤسس مجموعة K11.
وصرح بيير ليسكور، رئيس مهرجان كان، بأنه سيدعو عددا قليلا من الضيوف لتبادل الخبرات والعمل، من خلال ندوات سينمائية مع الاحتفال بالإبداع والثقافة والسينما.
بينما قال تيري فريمو، المندوب العام لمهرجان كان، إنه لا يوجد مكان أفضل لتوسيع هذه التجربة من هونج كونج، التي شهدت أصول العديد من صانعي الأفلام الكبار الذين أتوا لعرض أفلامهم بأكبر مهرجان في العالم.
وتُعرض الأفلام في "K11 MUSEA"، وهو مجمع فني وثقافي تجاري يقع في واجهة منتزه تسيم شا تسوي داخل تطوير "فيكتوريا دوكسايد" بهونج كونج، ويطور حاليا ليصبح جزءا من شركة New World Development، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.
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