عاصي الحلاني يطرح ألبومه الجديد قريبا.. ماذا اخبر الجمهور؟

بعد طرحه اغنية “شو بخاف عليكي”، يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لطرح ألبوم جديد قريبًا، بالتعاون مع شركة “روتانا”، وهو اليوم يضع اللمسات الأخيرة على الأغنيات التي سيتضمّنها هذا الالبوم.

وفي “ستوري” نشرها على حسابه عبر موقع “انستغرام”، ظهر الحلاني في الاستيديو برفقة الموزعين الموسيقيين سليمان دميان وطارق مجدلاني، حيث اعلم المتابعين ان التحضيرات وصلت الى خواتيمها، واعدًا ان الالبوم سيتضمن اعمالاً جديدة، مميزة ومختلفة عما طُرح سابقًا، كما تمنى الحلاني ان تنال جميع الاغنيات إعجاب الجمهور الذي ينتظر طرح هذا الالبوم بفارغ الصبر.

يذكر ان عاصي كان قد طرح مؤخرا اغنية “شو بخاف عليكي” وصوّرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات حسن عباس، الحان باسم يحيي وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، وقد لاقت هذه الاغنية نجاحا كبيرا اذ راح يرددها الجمهور باستمرار.