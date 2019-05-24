رجائي قواس يُواجه انتقاداتٍ هي "الأقسى".. والسبب "سوشال كوميديا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ الكوميديا أحد أرقى أنواع القوالب الفنية التي تتناول قضايا شائكة في المجتمع بشكل ساخر، إلا أنها في السنوات الأخيرة بدأت تفقد قيمتها وتتحوّل إلى مجرد إيحاءات وكلام سطحي ومبتذل لانتزاع الضحكة، بحجة إخراج الناس من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وبعد فترة من الغياب، عاد الفنان الكوميدي الأردني رجائي قواس هذا العام لتقديم "الستاند أب كوميدي" بطريقة مختلفة، من خلال برنامج "سوشال كوميديا".

فكرة البرنامج تدور حول عدة مواضيع مجتمعية، يتناولها قواس بطريقة ساخرة، لكن بعض المتابعين لاحظوا وجود إسفاف في طريقة طرح المواضيع، بالإضافة لاستخدام الألفاظ النابية بكثرة، وفي عديد من المشاهد يستخدم أسلوب "البصق" في وجه المشاهد تعبيرًا عن غضبه لبعض العادات الاجتماعية، مما سماه بعض المتابعين "تنمرًا".

وأصبحت برامج "ستاند أب" كوميدي تعتمد على الارتجال أكثر منها على المنطق والعرف مما سهل تجاوز الخطوط الحمراء والإساءة والإسفاف، هذا ما أكده رجائي قواس من خلال برنامجه، الآمر الذي رآه الجمهور "سذاجة" في قالب الطرح.

ففي إحدى الحلقات ينتقد قواس بطريقة مبتذلة وغير مبررة، قسم الموارد البشرية في الشركات، وصرّح أن العاملين بهذا المجال لا يجب احترامهم. وسخر قواس أيضًا من رواد الأعمال ووصفهم بالـ"الفشلة".

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ولاحظ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يقدّمه رجائي قواس، غير مدروس، وأنه يفتقر لخفّة الظل.

من ناحية آخرى، سلسلة الانتقادات الكوميدية التي قدّمها قواس طالت الفنان الأردني أدهم النابلسي، حيث انتقده بشكل ساخر بأغنية "هو الحب"، وحاول بطريقته أن يُثبت عكس ما قالته كلمات الأغنية، وأن "الحب إحساس"، وانتقد بشكل لاذع قصة وطريقة تصوير الفيديو كليب.

وأصبح الجمهور في عصرنا يعرف أن اللجوء لتقليل شأن البعض والانتقاد غير البناء والإيحاءات الجنسية، لا تعتبر موهبة عندما تُستخدم كوسيلة للإضحاك، والـ"ستاند أب كوميدي" متهم مؤخرًا بالاتجاه إلى الإسفاف والتدني الأخلاقي.

يُشار إلى أن رجائي قواس يعد من أوائل رواد "الستاند أب كوميدي" في الأردن، وبدأ هذا الفن عبر منصة "يوتيوب" محترفًا النقد الاجتماعي السّاخر، بما يتعلّق بكل شيء في الحياة الاجتماعية.