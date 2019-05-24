شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 19.. هل يخون "شادى" مصطفى شعبان ويكشف أسراره لمحمود البزاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة تلو الأخري في مسلسل "أبو جبل " للنجم مصطفي شعبان تتكشف حقائق وتظهر مفاجآت، وفي حلقة اليوم رقم 19 من مسلسل أبو جبل سيظهر خيانة " شادي " مدير الحسابات الذي يعمل مع مصطفي شعبان ويدير له شركته، حيث إن الحلقة ال 18 قد انتهت على مقابلته لوجيه " محمود البزاوي " وتحدثا سويا حول عدم علم حسن ابو جبل بمقابلتهما وقال له شادي : اتاخرت عليك علشان يكون حسن مشي وميشفنيش وانا بقابلك.

ولكن هل سيكتشف مصطفي شعبان خيانة شادي له مع محمود البزاوي ضمن أحداث الحلقة ال 19 أم سيكتشفها في حلقات اخرى قادمة، هذا ما سنكتشفه بعد مشاهدة الحلقة الـ 19 كما سنرى خلالها علاقة سعد ابو جبل " دياب " برحاب " نجلاء بدر " بعد عودتها للمنزل .

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يذكر أن مسلسل "أبو جبل"، يقوم ببطولته كل من مصطفى شعبان ونجلاء بدر وعائشة بن أحمد ومحمد دياب ومحمد على رزق، تأليف محمد سيد بشير، واخراج احمد صالح.