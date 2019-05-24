شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين أمريكية في "كلبش3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة شرف علي مسلسل " كلبش" الجزء الثالث إنتاج شركة سينرجي، حيث يبدأ ظهورها الليلة وتقوم بدور سارة وهي سيدة امريكية. وجمعت مشاهد سوزان نجم الدين ببطل العمل أمير كرارة والذي يقدم شخصية ضابط الشرطة سليم الأنصاري، وتجمعها أيضا المشاهد بالفنان هشام سليم.

وعلى جانب آخر تواصل سوزان نجم الدين حصد الإعجاب على شخصية صولا في مسلسل "ابن اصول" كما تنتظر عرض فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر السينمائي. Advertisements مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبدالعزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى.

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