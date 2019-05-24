شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الحلقة 19 من "هوجان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور محمد إمام مساء اليوم الجمعة الحلقة الـ 19 من مسلسل "هوجان"، والتى تعرض فى الـ 10 ونصف مساءا على قناة الحياة .

وشهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام الذى يعرض على شاشة الحياة، العديد من التطورات على مستوى جميع الشخصيات فى العمل، حيث يظهر "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز – فى سيارة فارهة داخل الحارة ويقابل "حورس" – أوس أوس – ويطلب منه سرقة الأوراق الخاصة بكمال اللباد" – رياض الخولى – من منزل "بهلول" – صلاح عبد الله.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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