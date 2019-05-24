شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: تطبيق "تذكرتى" شىء مهم وفى محله ويعيد الجماهير إلى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان عزت العلايلى عن سعادته بوجود تطبيق "تذكرتى" لشراء تذاكر كأس أمم أفريقيا، والذى يسهل على الجماهير عودتهم مرة أخرى إلى الملاعب، خاصة أنه شىء مهم وفى محله، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

وأضاف أنه يراهن على بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل، ويتمنى أن تكون من نصيب منتخب مصر .

وقد خصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا "خيام" مكيفة للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى:

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الدرجه الأولى: فرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس )

الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التاليه ( مركز شباب الجز يزه - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.